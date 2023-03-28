Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı şahıs ağır şekilde yaralandı.

Olay, İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.N.B isimli genç kız cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ilçe merkezinden Yenikent yönüne hareket halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız, cadde kenarında park halindeki hafif ticari aracın altına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan C.N.B.’nin durumun ciddi olduğu, Söke’den Aydın ADÜ Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.