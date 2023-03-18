18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yılı dolayısıyla Söke’de şehitler dualarla yad edildi.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Binbaşı Kenan Kılbaş, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli başta olmak üzere protokol üyelerinin katılımıyla şehitliklerin ziyareti gerçekleştirildi. İlk olarak Asri Mezarlık alanında yer alan şehitlik ardından Söke Garnizonu yanında yer alan şehitlik de ziyaret edildi.

Şehit Aileleri ve Gazilerinin de katıldığı şehitlik programında İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından dua yaptırılırken, ilçe vaizi Keramettin Temiz tarafından Kuranı Kerim okundu. Duaların ardından Şehit kabirlerine katılımcılar tarafından karanfiller bırakıldı.

Şehitlik ziyaretleri sonrasında Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyareti gerçekleştirildi.