SOKÜM Kayseri İl Tespit Kurulu, Kayseri yöresine ait somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespiti çalışmaları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde İl Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun başkanlığında toplandı.KAYSERİ (İGFA) - Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun; "Unutulmuş ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin herhangi bir değişime uğramadan gelecek nesillere artırılması çok önemlidir.

İl Tespit Kurulumuz tarafından somut olmayan kültürel miraslarımızın unutulanları gün yüzüne çıkartılması, değişime uğramadan korunmasının sağlanması ve kültürel mirasımızın yaşaması için gelecek nesillere aktarılması çalışmaları yapılmaktadır. Bu günkü toplantımızın amacı da daha önceki yapılan toplantılarımızda Geleneksel Kayseri Kıyafetleri, Kayseri Mutfağı, halk oyunları gibi kültürel mirasımızın tespitine yönelik yapılan çalışmalarının değerlendirilmesi ve fikir alış verişinde bulunulmasıdır. dedi.

Yapılan toplantıda, kurul üyeleri tarafından Geleneksel Kayseri Kıyafetleri, Kayseri Mutfağı, halk oyunları gibi kültürel mirasımızın birçok unsuru hakkında fikir alış verişi yapılarak ileri bir tarihte tekrar toplanılmasına karar verildi.