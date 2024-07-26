Kocaeli Büyükşehir tarafından Solaklar Kavşağı’na üst geçit yapım işi için ihale düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce yapımını tamamladığı ve hizmete açtığı Solaklar Kavşağı’na yaya üst geçidi yapacak. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından üst geçit yapım işi için ihale düzenlendi. Büyükşehir İhale Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye 6 firma teklif sunarken, en düşük teklif 24 milyon 996 bin 161 TL 61 kuruş oldu. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapılacak ve ardından çalışmalar başlayacak.

63 METRE UZUNLUĞUNDA

“Solaklar Kavşağı Yaya Üst Geçit Köprüsü Yapım İşi” kapsamında 63 metre uzunluğunda 3.40 metre genişliğinde tek açıklıklı çelik köprü imal edilecek. Köprünün döşeme kaplaması andezit kaplama olacak. Her iki ayağında da asansör olacak köprü de engelli ve çocuklu vatandaşların güvenli ve konforlu yaya ulaşımı sağlanacak.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Doğan İnşaat: 29 milyon 996 bin 161 TL 61 kuruş

CH Özay Group: 32 milyon 660 bin 300 TL

Emay Yol Yapı: 34 milyon 998 bin 918 TL

Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil: 39 milyon 612 bin 390 TL

Atlasbk İnşaat: 39 milyon 841 bin 320 TL

FFF İnşaat: 44 milyon 266 bin 019 TL 07 kuruş