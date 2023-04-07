Avrasya’nın en büyük, Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı SolarEX İstanbul 15.kez açıldı.

Kurdelesini sektörünün devlerinin kestiği fuar 8 Nisan'a kadar saat 10.00 -18.00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Güneş enerjisi sektör tutkunlarının heyecanla beklediği en büyük buluşma SolarEX İstanbul, gerek katılımcılar gerekse kendi enerjisini üretebilmek ve dünya markası firmalarla bir araya gelmek için sabırsızlanan binlerce yatırımcısıyla bir araya gelerek fuarın açılış gününde izdihama yol açtı. T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenlenen SolarEX 2023 ‘e özel Alım Heyeti organize edilen fuarda sektör firmaları B&B görüşmeler eşliğinden ticari alımlar ihracata katkı sağlıyor.

Yeni eklenen halleri ile 5 kat daha büyük 45 bin metrekare alanda sektörün dünya çapındaki profesyonellerini bir araya getiren fuarda, Solar sektörünün Türkiye'de geldiği mevcut konumunun mimarları ve sektörde söz sahibi öncü kuruluşların değerli katılımlarıyla 15. kez solar sektörü buluşurken, SolarEX İstanbul, 2023 yılında son teknoloji ürünlerin uluslararası pazarda ilk kez görücüye çıktığı ticari bir fuar olma özelliği taşıdı.