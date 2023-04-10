Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Solarex İstanbul'da yerini alarak, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.ANTALYA (İGFA) - 6-8 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’na (Solarex İstanbul) katılan CW Enerji, her yıl olduğu gibi bu yıl da standına ilgi oldukça yoğun oldu.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Solarex İstanbul’da yenilikçi ve fark yaratan çalışmalarını katılımcılarla bir araya getirdiklerini söyledi.

Sarvan, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlere ilginin fazla olduğunu ifade ederek, “Fuarda son teknoloji ile geliştirdiğimiz ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz ürünlerimizi sergiledik" dedi.

Fuar boyunca birçok görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, etkinlikten çok sayıda yeni iş bağlantısıyla döndüklerini kaydetti.

Bu tür organizasyonlara önem verdiklerini vurgulayan Sarvan, "Fuarlar aracılığı ile hem mevcut hem de son teknoloji ile ürettiğimiz yeni ürünleri sektör temsilcileri ile buluşturuyoruz. Fuarlarda ziyaretçilerimiz ürünlerimizi yakından görme şansı elde ederken detaylı bilgi sahibi de oluyorlar. Bundan sonra da sektör ile ilgili hemen her organizasyonda aktif olarak yer almaya ve çok çalışarak ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.