Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Soma Termik Santrali'ne çevre mevzuatını ihlal eden baca gazı değerleri nedeniyle 1 milyon 393 bin 755 lira idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) -11 Kasım'da gerçekleştirilen denetimlerde Soma Termik Santrali'nin üç bacasında çevre mevzuatında belirlenen baca gazı sınır değerlerin aşıldığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, santral işletmesine 1 milyon 393 bin 755 lira idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç başlatıldığı açıklandı.

ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada Soma Termik Santrali'ndeki üç baca ve altı ünite, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından 18 farklı parametrede anlık olarak takip edildiği, mevzuatın üzerinde herhangi bir limit aşımı tespit edildiğinde denetim ekipleri hızla bölgeye sevk edilip ve gerekli incelemelerin ardından cezai işlem uygulandığı belirtildi.