Manisa Soma'nın merkez mahallelerine daha verimli içme suyu ulaşacak.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesi Güllüce mevkiindeki yeni sondaj kuyularının pompa montajlarını yaptı. Çalışma ile merkez mahallelere daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Soma ilçesi Güllüce mevkiinde 2 adet yeni sondaj kuyusu açıldı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesine bağlı ekipler yeni sondajların pompa bağlantılarını tamamlayarak devreye aldı. Çalışma ile merkez mahallelere daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaşacak.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak susuzluk problemi olsa da vatandaşımıza yeterli, verimli ve daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak adına gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu doğrultuda Soma ilçemiz Güllüce mevkiinde açılan 2 adet sondaja pompa montajları yapıldı. Çalışma ile ilçe merkez mahallelerine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaşacak” dedi.