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MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Soma’da 630 ilköğretim öğrencisine eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Somalı öğrencilere de ulaştırdı. ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Zübeyde Hanım İlkokulu’nda eğitim gören 250 ve Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulu’nda eğitim gören 380 öğrenciye eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Toplamda 630 öğrenciye eğitim verilen programlarda, Abone İşleri Daire Başkanlığı şube müdürlerinden Yalçın Güney, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Soma Şube Müdürü Murat Aydoğdu, MASKİ İlçe Şefi İbrahim Yıldırım, yetkili personel ve öğretmenler hazır bulundu. MASKİ yetkilileri okul idaresi ve öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

MASKİ’YE TEŞEKKÜR ETTİLER Su tasarrufu konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı ve çizgi filmlerle de desteklenen eğitim programları sonrası, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul idareleri MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.