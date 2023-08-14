Haşereyle mücadele çalışmalarına belirlenen takvim dahilinde çalışmaları sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesinde sivrisinek ve karasineklere karşı larvasit uygulaması ile çöp konteynerleri, yeşil alan, sokak ve açık alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında üreme ortamları genişleyen sivrisinek ve karasineklere karşı larvasit uygulaması çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilçede çöp konteynerleri, yeşil alan, sokak ve açık alanlarda ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. Soma’da da belirlenen takvim dahilinde periyodik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında uçkun mücadelesinde bulunuyor. Mahalle muhtarları da memnuniyetle karşıladıkları çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti.

İlaçlama çalışmalarından hiçbir şikayetleri olmadığını dile getiren İnönü Mahalle Muhtarı Aziz Canbal, “Çöp bidonları olsun, yeşil alanlar olsun, sokaklarımız olsun devamlı ilaçlanmakta. İlaçlama çalışmalarından herhangi bir şikayetimiz yok, çalışmalardan çok memnunuz” ifadelerini kullandı. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ali Çoban ise, “İlaçlama çalışmalarından memnunuz. Her hafta Perşembe günleri rutin olarak mahallemizin her sokağı ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmalarından hiçbir sorunumuz yok. İlaçlama ekiplerinden memnunuz. 24 saat birbirimize ulaşabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de bu hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.