Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma’nın yeni dönem projelerinin müjdesini verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 10 yıllık süreçte 639 milyon 413 bin TL’lik yatırım yaparak adeta çehresini değiştirdiği Soma’nın yeni dönem projelerinin müjdesini verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Soma’nın yeni dönem projelerini açıkladı. 2014’ten bu yana ilçede birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, yeni dönemde Soma’da hayata geçirilecek projelerin de bir bir müjdesini verdi.

İşte Soma’nın yeni projeleri

Başkan Ergün, Soma ilçesine

Gençlik Merkezi, MABEM ve Hizmet Binası.

Karacahisar ve Akçaavlu köprüleri yenilemesi.

Darkale Kentsel Koruma ve Yenileme projesi.

Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Kreş projesi.

Soma İlçe Merkezi ana kanalizasyon kollektör hattına bağlanacak olan Batı Kollektör hattının yapımı.

Turgutalp-İnönü Mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu imalatları yapımı.

Manisa Merkez, Turgutlu, Alaşehir, Soma, Salihli, Akhisar ilçelerimizde öncelikli olmak üzere yıllık 6 milyon ton suyu arıtarak tarımsal ve peyzaj sulamada kullandırılması projelerinin müjdesini verdi.

Soma’ya değer katacak projelerle vatandaşımızın hizmetinde olacağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sevdamız Soma, sevdamız Manisa anlayışıyla çalışmalarımıza; ilk günkü aşk ve heyecanımızla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın yükselen başarısını daha üst seviyelere taşımak için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Yeni dönemde de Allah’ın izniyle yine en güzel hizmetleri ilçemize kazandıracağız. Cumhur İttifakı’nın gücü, Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin “Önce ülkem ve milletim” ilkesi, Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar hemşerilerimizin yüzünü hep güldürdük. Bundan sonra da hep birlikte, el ele, gönül gönüle, birliğin gücüyle Manisa’mızı geleceğe taşıyacağız” dedi.