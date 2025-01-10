Sömestir otelleri son haftaların en çok aranan kategorisi oldu. En çok talep alan Ege, Sapanca, Kıbrıs, Antalya bölge otellerinde 5 gecelik bir aile tatili 18 bin 750 TL'den başlarken; kayak konseptli dağ otellerinde 5 gecelik bir aile tatili için taban fiyat 63 bine çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Öğrencilerin ve ailelerin dört gözle beklediği tatile sayılı günler kaldı; okulların 17 Ocak’ta ara karne için zil çalmasıyla birlikte 2 haftalık sömestir tatili başlayacak.

Her bütçeye ve her bölgeye özel tatil fırsatları arasında son günlerin en çok arama alan kategorisi sömestir otelleri oldu.

Kayak tatiline talepte geçen yıla kıyasla yüzde 30’a varan artış gördüklerini kaydeden sektör temsilcilerinden Kaan Karayal, Uludağ, Palandöken gibi kayak merkezleri dışında Bansko gibi yurtdışı destinasyonlarının da talep aldıklarını belirtti. Karayal, sömestir planlamalarında Ege, Sapanca, Kıbrıs, Antalya otellerinin öncelikli tercih edildiğini, kayak konseptli kar tatili rezervasyonlarında ise geçtiğimiz yıllara kıyasla yüzde 30’a varan artış gördüklerini kaydetti:

Karayal, tatil önerilerini şöyle derledi:

SICAK SEVENLERE:

Aile tatili için en çok tercih edilen termal otellerde yüzde 50’ye varan indirim ve 2 çocuğun ücretsiz olduğu kampanyalar var. Ege ve Sapanca’da termal oteller öne çıkıyor. Kıbrıs ve Antalya otelleri de kış rotasında daha sıcak iklim sevenler için önerilebilir.

Antalya otellerinde 5 gece 2 çocuk ücretsiz çocuklar (10 ve 4 yaş çocuk) 26.400 TL’dan,

Ege Otellerinde 5 gece 2 çocuk ücretsiz çocuklar (10 ve 4 yaş çocuk) 25.500 TL’dan,

Kıbrıs Otellerinde 5 gece 2 çocuk ücretsiz çocuklar (10 ve 4 yaş çocuk) 25.125 TL’dan,

Sapanca otellerinde 5 gece 2 çocuk ücretsiz çocuklar (10 ve 4 yaş çocuk) 18.750 TL’dan,

Yurtiçi uçaklı otel paketleri ise 5 gece 2 çocuk ücretsiz olmak üzere 34.683 TL’dan başlıyor.

KAR VE KAYAK SEVENLERE:

Kış tatilini sevenler ve doğanın beyaza bürünmüş eşsiz manzarasını yerinde hissetmek isteyenler için Uludağ, Palandöken en çok tercih alan kayak merkezlerimizden. Kayak tatili için Yurtiçi dağ otellerinde 5 gecelik bir aile tatili için taban fiyatlar 63.000 TL’den başlıyor. Kar sevenlerin ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi Turları ise kişi başı 10.999 TL’den başlıyor. Ankara çıkışlı, uçaklı turun rotasında Van, Kars, Erzurum yer alıyor. Kar için rotasını yurtdışına çevirenler de var; en çok tercih edilen kayak destinasyonu Bansko’da 3 gece için 2 yetişkin 1 çocuk oda fiyatı 417 Euro’dan başlıyor.

AVRUPA ŞEHİRLERİ KEŞFİ SEVENLERE:

Her mevsim Avrupa şehirlerinde keşfe çıkmak isteyenlerin rotasında Disneyland temalı turlar da var. Vizesi olanlar için Roma, Venedik, Milano, Floransa, Viyana, Paris gibi şehirleri rotasına alan çeşitli alternatifli turlar bulmak mümkün. Vizesiz yurt dışı turları ise kişi başı 249 Euro'dan başlayan fiyatlarla rezervasyon alıyor. Selanik, Kavala gibi yakın Avrupa şehirlerini görmek için yurtdışı otobüslü turlar ise 69 Euro’dan başlıyor; akşam yemekleri ve ekstra turlar dahil tur seçenekleri var.