‘Karadeniz İncisi’ temasıyla 2.’si gerçekleştirilen ‘Türk Somon Festivali’ Ganita’da düzenlenen Necdet Köse ve EYPİO konseri ile sona erdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon’da bu yıl 2.’si Ganita’da düzenlenen Türk Somon Festivali, muhteşem konserlerle sona erdi. Festival alanına gün boyu akın eden Trabzonlular ve turistler hem doyasıya eğlendiler hem de değişik şekillerde hazırlanan somon yemeklerini ve yöresel lezzetleri tatma imkanı buldular.

ÜNLÜ ŞEFLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Türk Somon Festivali için Trabzon’a gelen ünlü şefler Hazer Amani, İbrahim Doğa Çiftçi, Eyüp Kemal Sevinç, Cansu Kurgu Karacaoğlu, Dila Mete Peker ve Sevim Köse, konserler öncesi ‘Türk Somonunun Sağlığa Faydası’ adlı söyleşinin konuğu olarak, deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

TRABZON FESTİVAL ŞEHRİ OLUYOR

Konser alanına gelerek katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Gençler ve kendini benim gibi genç hisseden hemşehrilerim. Yaz yeni başlıyor. Eğlenceler yeni başlıyor. Trabzon artık yavaş yavaş bir festival şehri oluyor. Sizlere bol eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Başkan Zorluoğlu’nun konuşmasının ardından ünlü sanatçı EYPİO seslendirdiği şarkılarıyla binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı. Alanda bulunanların doyasıya eğlendiği konser sırasında bir de sürpriz yaşandı. Evlilik teklifinde bulunan genç, ‘evet’ cevabı alınca, renkli görüntüler ortaya çıktı.

HEMŞEHRİLERİNDEN BAŞKAN ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Ganita’da düzenlenen festivale katılanlar, muhteşem bir görsel yaşandığını belirterek, “Şehir olarak eğlenceye hasret kalmıştık. Eskiden bölge illerde düzenlenen etkinlikler ve konserler için kilometrelerce yol giderdik. Bırakın eğlence organizasyonlarını denizle buluşacak sahil şeridimiz yoktu. Ganita her anlamda çok güzel oldu. Artık misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz.

Böyle muhteşem bir projeyi Trabzon’a kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.