Aydın’da trafik kurallarına uymayan sürücülere son 1 ayda toplam 14 milyon 393 bin 178 TL idari para cezası yazılırken, meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2023 yılı Mart ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 139 bin 586 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 161 sürücü ve 730 araç trafikten men edilirken 300 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Mart ayı içerisinde toplam 139 bin 586 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 8 bin 235 araca 14 milyon 393 bin 178 TL para cezası tatbik edilmiştir. Mart ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 161 sürücü, 730 araç trafikten men edilmiş ve 300 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Mart ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 268 maddi hasarlı, 315 yaralamalı olmak üzere toplam 583 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 449 vatandaşımız yaralanmış ve 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak, alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no’lu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.