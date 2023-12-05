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EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu kuraları EHF'nin Viyana'daki merkezinde çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan'ın FTC-Green Collect takımı ile eşleşti. ANKARA (İGFA) - İlk maçlar 10/11 Şubat 2024'te, ikinci maç ise 17/18 Şubat 2024'te oynanacak. Beşiktaş Safi Çimento ilk maçı kendi evinde oynayacak.

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