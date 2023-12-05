EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu kuraları EHF'nin Viyana'daki merkezinde çekildi. Temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan'ın FTC-Green Collect takımı ile eşleşti.ANKARA (İGFA) - İlk maçlar 10/11 Şubat 2024'te, ikinci maç ise 17/18 Şubat 2024'te oynanacak. Beşiktaş Safi Çimento ilk maçı kendi evinde oynayacak.
EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
- SSV Brixen (İtalya) - Olympiacos SFP (Yunanistan)
- Beşiktaş Safi Çimento (Türkiye) - FTC-Green Collect (Macaristan)
- CS Minaur Baia Mare (Romanya) - RK Vogošca (Bosna Hersek)
- RK Sloboda (Bosna Hersek) - MRK Krka (Slovenya)
- CSA Steaua Bucuresti (Romanya) - HCB Karvina (Çek Cum.)
- Valur (İzlanda) - RK Metaloplastika Elixir Sabac (Sırbistan)
- Förthof UHK Krems (Avusturya) - Bregenz Handball (Avusturya)
- FH Hafnarfjordur (İzlanda) - TATRAN Presov (Slovakya)