İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 1 ayda Jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

81 ilde son 1 ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'sinin tutuklandığını, 31'inin ise hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda da göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 adet araç ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1843518532065087851