İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü 'Kıskaç' operasyonlarının 22'ncisi son 27 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirildi. Son 4 gündür süren operasyonda 74 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta FETÖ’ye yönelik “KISKAÇ-22” operasyonu düzenledi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Örgütün sözde “Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗2️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-22 operasyonlarında 7️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı.????Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet… pic.twitter.com/ZyJgUwhpOA— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2024

Operasyonlarda çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, pperasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederken, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.