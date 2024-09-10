Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu yılın sonuna kadar uzatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın bu ayki ödemesiyle birlikte bugüne kadar hanelere 95,9 milyar lira destek sağlandığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsattı. Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 95,9 milyar lira destek sağladık." dedi.

Program kapsamında hanelere destek ödemelerinin her ay düzenli yapıldığına işaret eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon lira olmak üzere toplamda 3,8 milyar lira ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.