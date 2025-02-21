Müzik ve magazin dünyasının sevilen ismi Soner Arıca, Kuzey Kıbrıslı CTS Cyprus Homes inşaat firmasının Four Seasons III projesinin tanıtımı için kamera karşısına geçti ve reklam filminde oynadı.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı şarkıcı Soner Arıca inşaat firmasının reklam yüzü olurken ünlü ismin tercih sebebini inşaat firması yetkilileri “Yıllardır entelektüel duruşuyla, müziğiyle ve kimliğiyle dikkat çeken sanatçının, projenin kalitesini, lüks duruşunu ve konforunu vurgulayan ve kanıtlayan bir yanı var. Bu proje elit ve kültürlü kesime hitap etmekte ve bu kesimin önceliklerini vurgulamaktadır. Soner Arıca’nın magazin dünyasındaki duruşu bize en ideal isim olduğunu gösterdi” açıklamasında bulundular.

Reklam Filmi SNG GROUP MEDİA / TVS yapım tarafından çekilirken, yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun oturdu. Ceyhun Tunalı&Sons yarım asırdan beri inşaat sektöründe fark yaratan köklü bir geçmişin meyvesi olup Lüks ve önder projelerle dikkat çeken markanın vizyonunda projelendirdiği konumların kimliğini değiştirmek ön plana çıkmak amacıyla hedefine ilerlerken işlerinde tanınmış ve örnek isimleri tanıtımda kullanmaya devam edeceklerini vurguladılar.