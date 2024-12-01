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Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği etkinlikte, Sarıkabadayı güçlü sesi ve hit şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu.

Selen Görgüzel'den yepyeni bir tarz! Arabex

Selen Görgüzel'den yepyeni bir tarz! Arabex

Soner Sarıkabadayı, Kocaeli Jolly Joker'da kapalı gişe bir performans sergiledi. Sarıkabadayı, sırada 6 Aralık'ta Ankaralı hayranlarıyla buluşacak. KOCAELİ (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı, Kocaeli Jolly Joker'deki konserinde yine kapalı gişe performans sergileyerek hayranlarına unutulmaz gece yaşattı.

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