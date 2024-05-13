Türk Pop müziğin önde gelen isimlerinden Soner Sarıkabadayı'nın uzun zamandır beklenen şarkısı "NERESİ?" yayında. Dinleyicileriyle buluşan bu enerjik parça, yaz mevsimine renk katacak ve unutulmaz anlar yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yılın başarılı şarkıları "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?"un ardından bu yeni şarkısıyla müzik listelerine hareket getirmeye hazırlanıyor.

Sözleri ve müziği Sarıkabadayı'ya ait olan "NERESİ?", Efe Can, Osman Çetin ve Mert Yıldız tarafından düzenlendi ve Ludwig Maier tarafından mastering çalışması yapıldı. Klibin yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi.