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Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığın kurumsal kapasitesini artırarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükselttiklerinin altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “81 ilde bulunan ŞÖNİM’lerimizle 2012 yılından bu yana 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik” dedi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “6284 sayılı kanunla kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal altyapı güçlendirildi. Bu kanun kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir üst seviyeye taşındığının en önemli göstergesidir.” dedi.



Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle yürüttüğünü belirten Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele yol haritasını belirleyen ve temel politika önceliklerini ortaya koyan ulusal eylem planlarını 2007 yılından beri kararlılıkla uyguladıklarını bildirdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkin ve kararlı bir biçimde sürdürülebilmesi için 6284 sayılı kanun kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin verilerin kurumlar arası entegrasyonun sağlandığını kaydeden Bakan Göktaş, “Kurumlar arası veri entegrasyon çalışmalarımız ile 6284 sayılı kanun kapsamında mağdura daha hızlı ve zamanında ulaşarak takip ve izleme süreçlerinin etkinliğini artırdık. 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yasal altyapının güçlendirildiğinin ve bu mücadelenin bir üst seviyeye taşındığının en önemli göstergesidir.” dedi.

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmalara ulusal mevzuat ve politika belgelerinde yer alan hedefler doğrultusunda planlı, programlı ve bütüncül bakış açısıyla istikrarlı bir şekilde devam edeceklerinin altını çizdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE 5 ANA HEDEF

2021- 2025 yılları arasında uygulanacak çalışmalara yol gösterecek, şiddetle mücadelede yasal ve kurumsal altyapıyı güçlendirecek olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4.Ulusal Eylem Planı”nı ilgili tüm tarafların katkısını alarak hazırladıklarını ve uyguladıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, “Eylem planı ile kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için ‘Adalete Erişim ve Mevzuat’, ‘Politika ve Koordinasyon’, ‘Koruyucu Önleyici Hizmetler’, ‘Toplumsal Farkındalık’ ile ‘Veri ve İstatistik’ konularında 5 ana hedef belirledik.” dedi.

Kadına yönelik şiddeti en aza indirmek ve mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek için paydaş kamu kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Göktaş, “Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde yıllık faaliyet planları hazırlıyoruz. 4.Ulusal Eylem Planı’nın ana hedefleri doğrultusunda öncelikli faaliyetleri belirleyerek 2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planını hazırladık ve uyguluyoruz. Ayrıca hazırladığımız 2024 yılı faaliyet planını da 25 Kasım programında kamuoyu ile paylaşacağız.” diye konuştu.

“ŞÖNİM’LERİMİZLE 1 MİLYON 618 BİN KİŞİYE HİZMET VERDİK”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığın kurumsal kapasitesini artırarak vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükselttiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“81 ilde 149 kadın konukevi, 82 ŞÖNİM ve 410 Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere 641 sosyal hizmet kuruluşu ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Kadın konukevlerimizi mağdur kadınların ve beraberindeki çocuklarının risk durumları ve farklı ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı yapılandırıyoruz. Bu doğrultuda, 15 ilde 17 kadın konukevimizi ihtisas kuruluşuna dönüştürdük. 149 kadın konukevinde 3 bin 650 kadına yardım eli uzatıyoruz. ŞÖNİM’ler ile şiddet mağdurlarına hukuki, psikolojik destek, rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine tek noktadan ulaşılmasını sağlıyoruz. 81 ilde bulunan ŞÖNİM’lerimizle 2012’den bugüne kadar toplam 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik.”

Kuruluşların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Göktaş, “Bunun yanı sıra 81 ilimizde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları” doğrultusunda mevzuatın etkin uygulanması, toplumsal farkındalığın artırılması, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi ve koordinasyonu sağlamak üzerine faaliyetler gerçekleştiriliyor.” dedi.

