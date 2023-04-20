Seçime haftalar kala partilerin oy toplama çalışmaları hızla sürerken anketler birer birer açılıyor. Aydın il genelinde yapılan ilk büyük anket sonuçları da bugün açıklandı. Sonuçlar sürpriz olmadı.

Kapalı oy usulüyle gerçekleştirildi

Milletvekili seçim anketi, 14-15 Nisan tarihlerinde, nüfus ağırlıklı 17 ilçede, 8 bin deneğin katılımıyla ve oy pusulası kapalı oylama usulü ile gerçekleştirildi.

Anket, Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde oluşturulan eğitimli bir anketör kadrosu tarafından yapıldı.

Gerçek seçim simüle edildi

Anketin 17 ilçede, toplam 40 Anketör ve saha yöneticisi tarafından yüz yüze yapıldığı ifade edildi. Ankette katılanların oy pusulası üzerinde tercihlerini işaretleyerek, katlayıp küçük bir karton kutuya atarak yapıldı. Bu sayede gerçek seçimlerdeki uygulamanın simüle edildiği açıklandı. Toplam 8 bin denek üzerinde yapılan anketin, İlçelerdeki denek sayısı ilçe nüfusuna göre seçildiği ve kırsal alan kentsel alan, kadın erkek, sokak- işyeri- ev dengesi gözetildiği bildirildi. Profesyonel bir şekilde yapılan anketin hassasiyetinin % 1 mertebesinde olduğu söyleniyor.

Hüseyin Aksu, 104 bin oy aldı

Ankette CHP ‘nin 3, AK Parti’nin 2, İYİ Parti’nin 1, Yeşil Sol Parti’nin 1 milletvekili çıkardığı görülüyor. Bu arada Bağımsız aday Aydın’ın eski belediye başkanı Hüseyin Aksu‘nun da partilerle yarıştığı ve seçilmesi için gerekli olan 80 bin oyun çok ötesinde oy alarak, 104 bin oyla milletvekili seçildiği görülüyor. Bu sonuç aslında halk arasında söylenenleri adeta doğruluyor.

Rıdvan Eşin sonuçları değiştirecek mi?

Bu anketin yapılmasından hemen sonra, iş adamı Rıdvan Eşin’in BBP’den 1. sırada aday olmasının neleri değiştireceği merak ediliyor. Bunun için yeni bir anket yapılacağı açıklandı. Bakalım Eşin’in etkisi ne olacak, dengeleri değiştirebilecek mi? Ayrıca Aksu’nun desteği seçimler yaklaştıkça azalacak mı çoğalacak mı? Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz.

Partiler milletvekili sayılarına itiraz ediyor

Bu arada anketin sonuçlarına, tüm siyasi partilerden tepkiler yağdı. Her parti kendi milletvekili sayısına itiraz ediyor. Bu anketteki sonuçların çok ötesinde milletvekili çıkartacaklarını ifade diyorlar. Şu ana kadar CHP Örgütü 6 milletvekilliği hedeflediğini açıkladı, AKP Parti teşkilatları 5 milletvekili hedeflediklerini ve çıkaracaklarını iddia ediyor. İYİ Parti’nin gözü 3 milletvekilinde, MHP 2 milletvekilliği garanti görüyor, Yeşil SOL Parti ise bir milletvekilini garanti ettiklerini ve ikinci vekili çıkaracaklarını söylüyorlar. Bu iddialara göre, Aydın’dan nerdeyse yeni bir parlamento çıkacak. Bu da Aydın’dan 18 milletvekili demek. Öyle diyorlar..