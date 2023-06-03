Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (Impact Hub İstanbul) ortaklığıyla gerçekleştirilen Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından PartnerUp Hızlandırma Programı tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (Impact Hub İstanbul) ortaklığıyla gerçekleştirilen Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından PartnerUp Hızlandırma Programı tamamlandı. İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurmayı amaçlayan programda farklı alanlardan 20 girişim desteklendi.

Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı’nın kapanış etkinliği 31 Mayıs’ta Impact Hub Istanbul'da düzenlendi. İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal girişimlerin etki kapasitelerini artırmayı ve özel sektörle sürdürülebilir bağlar kurmalarını hedefleyen, sosyal girişimlerle kurumsal şirketler arasında köprüler kuran projenin son etkinliğine, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Yönetici Direktör Dr. Gonca Ondan, Vehbi Koç Vakfı Özel Projeler Yöneticisi Seçil Kınay Yılmaz ve Impact Hub Kurucu Ortağı Semih Boyacı da katıldı.