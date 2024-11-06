Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. İhale planlamasına ilişkin liste TOKİ'nin resmi sayfasında yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ aracılığıyla hayata geçireceği 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki tüm sosyal konutların ihale tarihleri belli oldu.

TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal konut projelerinin ihale planlamasına ilişkin listeyi yayınladı.

"Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." denilen paylaşımda, "Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadeleri yer aldı.

İşte il il yapılacak sosyal konut ihale tarihlerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz