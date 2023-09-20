Sosyal belediyecilikte örnek projeler sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Market aracılığıyla öğrencilere kırtasiye desteğine başladı.ORDU (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılının girmesiyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları için harekete geçti. Açıldığı günden bu yana dezavantajlı vatandaşların her türlü gereksiniminin karşılandığı Sosyal Market bu kez de ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere kapılarını açtı.

KIRTASİYE İHTİYAÇLARI KARŞILANMAYA BAŞLADI

Öğrenciler için hazırlıkları tamamlanan kırtasiye ürünleri raflarda yerini aldı. Sosyal Market’ten aktif faydalanan ailelerin çocukları için başlatılan bu proje ile öğrenci ve veliler çeşitli kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Sosyal Market aracılığıyla sağlanan destek kapsamında öğrencilere ilkokul çantası (beslenmeli), ortaokul lise çantası, abaküs, su matarası, kırmızı kalem, kurşun kalem, 12’li kuru boya, silgi, 60 sayfa küçük boy kareli defter, 60 sayfa küçük boy çizgili defter, 40 sayfa orta boy resim defteri, kalemlik, kalemtıraş, 60 sayfa büyük boy çizgili defter, yapıştırıcı ve 60 sayfa büyük boy kareli defter desteği veriliyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen Sosyal Market’te dezavantajlı vatandaşlar alışılmış koli yardımlarının ötesinde gıda, giyim gibi birçok ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilirken, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra gerekli koşullara uyan üniversite öğrencileri de buradan 650 TL’ye varan destek kartı ile faydalanabiliyor.