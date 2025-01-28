Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle estetik uygulamalarına olan talep her geçen gün artıyor. Ancak bu talep, zaman zaman doğallığın önüne geçerek “şiş yüzler” ve “abartılı dudaklar” gibi sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Dermatolog Dr.Babür Süer, estetik uygulamalarda başarılı sonuçlar için deneyimli uzman doktorlara ulaşılması ve hastaların bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) -Dermatolog Dr. Babür Süer, yüz estetiğinde altın oranın önemine işaret ederek, yüzün estetik uyumunda altın oranın güzellik algısının temel taşı olduğunu ifade ederek, doğru planlanan estetik uygulamaların, kişinin doğal güzelliğini vurgularken, orantısızlık ve aşırılıklar mutsuzluk oluşturabileceğini söyledi.

Estetik uygulamalarda çok daha doğru ve mutlu sonuçlara ulaşmak için kişilerin beklentilerini doğru bir şekilde ifade etmesi ve uzman görüşüne göre karar vermesi önemli olduğunu kaydeden Dr. Süer, son yıllarda hastalar arasında moda haline gelen “Trout Pout” (balık ağzı dudaklar), “Fox Eye” (tilki gözü), “Sincap Yanaklar”, “Frozen Forehead” (donmuş alın), “Barbie Burun” ve “Sosis Dudak” gibi abartılı uygulamaların doğal görünümü bozduğu ve uzun vadede pişmanlık oluşturduğunu kaydetti.

Dr.Süer, “Bu tür trend uygulamalar kısa vadede popüler görünse de sonuçları çoğu zaman kişiyi tatmin etmez ve doğallıktan uzak bir görüntü oluşturur” dedi.

AŞIRIYA KAÇMANIN SONUÇLARI: HEM GÖRSEL HEM DUYGUSAL ETKİLER

“Abartıya kaçan uygulamaların geri dönüşü her zaman kolay olmaz ve kişiler bu nedenle hem fiziksel hem de duygusal sorunlarla karşı karşıya kalabilir” diyen Dr. Babür Süer, hastaların, estetik uygulamalar konusunda kesinlikle uzman doktorlara danışması gerektiğini vurgularken, doğru tekniklerle ve yeterli bilgiyle yapılan estetik müdahalelerin, hem doğallığı koruyarak hem de hasta memnuniyetini artırarak daha iyi sonuçlar sağladığını ifade etti.

Estetik uygulamalarda doğallığın korunması ve altın oranın esas alınması, hem kişilerin kendilerini daha mutlu hissetmesini sağlıyor hem de uzun vadeli memnuniyet oluşturduğunu söyleyen Dr.Babür Süer, doğal güzelliğin peşinden gidilmesini önerdi.