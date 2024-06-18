Dijital ortamlarda yasal olmayan yolları kullanarak para kazanan siber suçlular da gelişmeleri yakından izliyorlar. Yapılan araştırmalar sosyal medya araçlarının kullanımının özellikle tatil dönemlerinde her yaş grubunda arttığını gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - Kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamları takip eden siber suçluların bir hedefi de sosyal medya.

Siber dolandırıcılar, kullanıcılar için bir eğlence ve sosyalleşme aracı olan sosyal medya platformlarında geliştirdikleri yöntemler ile istediklerini elde etmeye çalışıyorlar. Sosyal mühendislik uygulamalarından faydalanıyorlar. Farklı parçalardaki bilgileri bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturuyorlar. Topladıkları bilgileri kendi amaçları için kullanabiliyorlar. Sizin adınıza yeni bir hesap açabildikleri gibi var olan hesabınızı kullanarak yeni tuzaklar kurabiliyorlar.

Hesabınızın ele geçmemesi için neler yapmalısınız?

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, sosyal medya hesapları kullanılırken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetledi:

Bilmediğiniz uygulamalara ve sitelere sosyal medya hesaplarınız ile oturum açmayın.

Uygulamalara sosyal medya hesabınız ile giriş yapmamaya özen gösterin. Her ne kadar yeni bir hesap oluşturmak zorunda kalmamak kulağa güzel gelse de bu yöntem ile giriş yapacağınız uygulamalar konusunda çok dikkatli olun.

Mutlaka güçlü zor tahmin edilebilir ve her sosyal medya hesabınız için farklı parolalar kullanın.

Tüm hesaplarınızın parolalarını hatırlayabilecek güvenilir bir parola yöneticisi kullanmaya başlayın.

İnternete bağlandığınız her cihazınızda mutlaka çok katmanlı koruma sağlayan bir dijital güvenlik yazılımı kullanın.

Tanımadığınız ve güvenliğinden emin olmadığınız Wi-Fi ağlarından internete bağlanmayın. Bir otelin veya restoranın Wi-Fi ağında yapacağınız her iletişimin başkaları tarafından izlenebilir ve değiştirilebilir olduğunu unutmayın.

İki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini mutlaka aktifleştirin. Özellikle android telefon kullanıcıları için sms ile ikinci kimlik doğrulama önlemi saldırganlar tarafından atlatılabiliyor. Bu nedenle sms yerine 2FA uygulamalarını tercih edin.