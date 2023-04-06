İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı eğlenceli bir hikayede buluşturan dijital platformda 14 Nisan'da yayıma girecek olan "Özür Dilerim" filminin yayınlanan fragmanı sosyal medyada gündeme oturdu.İSTANBUL (İGFA) - İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı eğlenceli bir hikayede buluşturan Disney+’ın yeni orijinal filmi Özür Dilerim için geri sayım devam ediyor. 14 Nisan’da Disney+ta yayına girecek filmin geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanı sosyal medyada gündeme oturdu. 12 saat boyunca trend listelerinde yer alan eğlenceli fragman şimdiden kahkaha dolu bir filmin geleceğinin sinyallerini veriyor.

Yeni orijinal komedi filmi için İbrahim Büyükak'ın gelinlik giydiği sahne sosyal medyanın gündemine düştü.

Filmin 12 saat boyunca trend listelerinde yer alan eğlenceli fragmanına ünlü komedyen İbrahim Büyükak'ın gelinlik giydiği sahne damga vurdu.

İbrahim Büyükak'ın yazıp, oynadığı filmde gelinlik giydiği sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü komedyenin gelinlikli hallerini görenler 'Çok güleceğiz belli', 'Gelinlik çok yakışmış', 'Bomba gibi geliyorlar', İbrahim Büyükak bize büyü mü yaptın be teaser'a bile gülüyoz' gibi yorumlarda bulundular.

https://youtu.be/hJz0bpb6PAE