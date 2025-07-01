3S Rent A Car Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sefa Salman, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden artan araç kiralama dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyarırken, güvenli ödeme ve kurumsal firmalarla işlem yapılmasını önerdi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 3S Rent A Car Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sefa Salman, sosyal medya platformları ve sahte internet siteleri üzerinden yayılan araç kiralama dolandırıcılıklarına dikkat çekti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Salman, özellikle tatil dönemlerinde artan sahte kampanyaların mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

“Piyasa fiyatlarının çok altında sunulan araç kiralama ilanlarına itibar edilmemelidir” diyen Salman, şunları kaydetti:

“Sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kampanyalarla vatandaşlar kandırılmak isteniyor. Tatil dönemi gibi yoğunluk yaşanan zamanlarda bu tür dolandırıcılık girişimleri artıyor. Vatandaşlarımız, yalnızca kurumsal firmaların resmi web siteleri üzerinden ve güvenli ödeme yöntemleriyle işlem yapmalıdır.”Tatil planı yapanların mağdur olmamaları için araştırma yapmadan hiçbir ödeme gerçekleştirmemeleri gerektiğini vurgulayan Salman, “Güvenli ödeme sistemi olmayan sitelere kişisel ve banka bilgileri kesinlikle verilmemelidir. Aksi takdirde tatil keyfi yerini mağduriyete bırakabilir”