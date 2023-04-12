Samsun’da sosyal medya üzerinden atıştıktan sonra konuşmak için buluştukları şahsı bacaklarından vurarak yaralayan 3 kişi, KOM polisi tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde 10 Nisan akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli, sosyal medya üzerinden atıştıkları ve konuşmak için buluşmaya davet ettikleri E.K.’ye silahlı saldırı düzenledi. Her iyi bacağından da yaralanan E.K., Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar kaçtı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili T.C.A., İ.G. ve M.D.’yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.