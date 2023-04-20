Mersin’de ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından para kazandıklarına dair sahte gönderi oluşturarak, ağlarına düşürdükleri kişileri ’yüksek kazanç’ vaadiyle yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, ’bilişim sistemleri ile dolandırıcılık’ suçundan yakalanan şüpheli İ.G ve E.Ş., emniyetteki ifadelerinde, kendi banka hesap bilgilerini başka şüphelilerin de kullandığını ve hesaplarına yüksek miktarda para giriş ve çıkışı olduğunu söyledi.

İfadeler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları araştırmada, şüphelilerin ele geçirdikleri başkalarına ait sosyal medya hesaplarından ’para kazandıklarına’ dair sahte gönderi oluşturdukları, ağlarına düşürdükleri kişileri ’yüksek kazanç’ vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları belirlendi. Zanlıların bu şekilde 70 kişiyi 1 milyon 900 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlik ve adres bilgileri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen 10 şüpheliden 9’u gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu ve birçok banka kartlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından salıverilirken S.U., A.A., C.Ç., Y.T., H.İ.S., E.Ş., M.A. ve B.K. adlı 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.