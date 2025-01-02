TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacaklarını duyurarak, konuyla ilgili Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının AK Parti Grubu ile birlikte komisyonun ortak çalışma içerisinde olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun dijital gündemle ilgili yoğun bir mesai içerisinde olduğunu anlattı. Komisyonun 2025 yılında gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin bilgi veren Milletvekili Yayman, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştüklerini belirterek, "İnşallah 2025 yılı gündemimizde 'dijital telif yasası'nın bir an önce çıkması var. Artık emek hırsızlığı, bizleri sözün bittiği yere getirdi" ifadelerini kullandı.

Bir taraftan "5N 1K" kuralıyla çalışan gazetecilerin olduğunu anlatan Yayman, diğer tarafta ise bu gazetecilerin emekleri üzerinden etkileşim almaya çalışan, "emek hırsızlığı yapan, copy paste gazeteciliği ile aslında kendisine gazeteci bile denmeyen" insanların yaptığı bir faaliyetin bulunduğunu belirtti. Yayman, etkileşim almak için her türlü absürtlüğü yapan anlayışa asla katılmadıklarını, dijital telif gündemini olmazsa olmaz bir unsur olarak gördüklerini söyledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer alan habere göre Milletvekili Yayman, sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin tartışmalara da dikkati çekti.

"Tavrımız net, bu konuda siyasetçiler karar vermeyecek, bilim insanları, psikiyatristler, uzmanlar karar verecek ama sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını doğru bulmuyoruz" diyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Bir taraftan kumar, oyun siteleri, diğer taraftan etkileşim almak uğruna yapılan absürt içerikler ailemizin temeline dinamit koymakta, gençlerimizin geleceğini çalmakta. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla, AK Parti Grubumuzla beraber Komisyonumuz ortak bir çalışma içerisinde. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Muhakkak aileyi, çocuğu korumak istiyoruz. Bununla ilgili de 13 yaşsa 13 yaş,16 yaşsa 16 yaş. Ailelerimizden bize yapılan başvuruda, öğretmenlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde daha çok 13 yaşın öne çıktığını görüyoruz. Bu noktada buna siyaset kurumu değil uzmanlar karar verecek" diye konuştu.

Komisyon olarak 2025 yılında dijital platformların temsilcilerini dinlemeye devam edeceklerini bildirerek, ilk olarak Netflix'in dinleneceğini belirten Milletvekili Yayman, komisyona, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlarının da geleceğini vurguladı.