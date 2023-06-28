Çorum Belediyesi'ne ait sosyal tesisler Kurban Bayramının dördüncü gününden itibaren açılacak.ÇORUM (İGFA) - Vatandaşların uğrak noktalarından olan Millet Bahçesi, Meydan Sosyal Tesisleri, Pir Baba Sosyal Tesisleri, Velipaşa Kahvecisi ve Güngörmüşler Konağı Kurban Bayramı’nın dördüncü gününden itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat tüm Çorum halkının Kurban bayramını tebrik ederek “Kurban Bayramının dördüncü gününden itibaren sosyal tesislerimiz hizmet vermeye devam edecek.” dedi.

Halk ekmek 4. gün çıkacak

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da bayram nedeniyle çalışma günlerini belirledi. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası’nın bayramın ilk üç günü ekmek üretimine ara vereceğini bildirdi. Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası satış noktalarında bayramın dördüncü gününden itibaren ekmek satışına başlayacağını duyurdu.