Karacabey Belediyesi, ilçede sosyal yardımlaşma alanında sürdürdüğü çalışmalarına ramazanda da devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, “İhtiyaç sahibi veya yardıma muhtaç tüm vatandaşlarımızın her alanda yanında olmaya çalışıyoruz. Aşevimiz, sadece ramazanda değil yıl boyu 1500 kişilik sıcak yemek çıkartarak örnek bir çalışma sergiliyor” dedi.

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileler için çalışmalarını ramazanda da aralıksız sürdürüyor.

2020 yılında kurulan Aşevi ile ilk günden bu yana günlük sıcak yemek ile ihtiyaç sahiplerine merkez ve kırsal ayırmaksızın ulaşan Karacabey Belediyesi, bunun yanında evde bakıma muhtaç hastaların kontrol maksatlı hasta nakilleri başta olmak üzere çeşitli araçlarla hayatlarını kolaylaştırırken; elbiseden gıdaya, okul eşyalarından ev mobilyasına kadar birçok alanda, tespit edilen dar gelirli ailelere yardımcı oluyor.

Yıl boyu sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Ramazandan önce sürdürdüğümüz bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımını, ramazanda da titizlikle sürdürüyoruz. Bu uygulama 2 yıldır bu şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza sadece ramazanda değil, yıl boyunca ve merkez kırsal ayırt etmeksizin ulaşıyoruz. Bunun yanında, ramazana özel uygulamalarımız da var elbette. 5 bine yakın erzak kolisini dar gelirli ailelerle buluşturuyoruz. Bu noktada, belediyemizin sosyal yardım işleri müdürlüğü çalışma yapıyor, tespitlerini resmi olarak ortaya sunup öyle veriyoruz. Bunun yanında, hayırseverler ile dar gelirli aileler arasında da köprü olmaya devam ediyoruz” dedi.

İhtiyaç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırıyor

Özkan, evde bakıma muhtaç hastalar için hasta yatağı ve yatalak hastalar için taşıma lifti gibi birçok konuda onların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, yine hasta nakil ambulansı ile acil müdahaleye gerek olmayan hastaların evden eve veya hastaneye taşınma işlemlerini de gerçekleştirdiklerini söyledi.