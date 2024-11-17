İçişleri eski bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, terörü bitirme çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tam destek verdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde ‘hodri meydan’ diyerek, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütünün lağvedildiğini haykırsın.” ifadelerini kullanması ardından bu çağrıya CHP, DEM Parti ve AK Parti bu çağrıya olumlu yaklaşmıştı.

İçişleri eski bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin tarihi bir liderlik örneği ortaya koyduğunun altını çizdi.

Milletvekili Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın bir kırılma döneminden, Türkiye'nin ise keskin bir kavşakta birçok tehlikenin ortasından geçtiğine vurgu yaparak, "Gelecek nesillere “terörsüz Türkiye” bırakalım diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile tecrübe, birikim, fedakarlık ve bilgelikleriyle yeni bir yol açıyorlar. Bu yol; birlik, kardeşlik, medeniyet ve Güçlü Türkiye yoludur. Buna inancımız tamdır. Devlet Bahçeli’ye inancımız tamdır. Recep Tayyip Erdoğan’a inancımız tamdır. Onların birlikteliği, kurulan bütün tuzakları bozacak, gelecek nesillerimize emin bir Türkiye bırakacaktır. Siyaset de olsak da olmasak da ceddimizden biz “Büyük Türkiye” davasının mensubuyuz. Kim dönerse dönsün biz davamızdan dönmeyiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1858068876715520270

Soylu, paylaşımında, “Biz şüphe edenlerden değiliz” mesajı verdi.