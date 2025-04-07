İçişleri eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İngiliz Özgür' diyerek seslendiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sözlerle eleştirdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' söylemlerine yönelik hükümet ve iktidar temsilcilerinden tepkiler sürerken bir eleştiri de İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, paylaşımında CHP’nin tarihini “kirli planlar, karanlık işbirlikleri ve kanlı darbelerle örülmüş bir Batı uşaklığı” olarak tanımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Siz, büyükelçiliklerde daha iki yıl önce devletin kayıtlarına girmiş anlaşmalar yapıp mandacılığı kabul ederken, Koca Reis bu millet adına bütün dünyaya meydan okuyordu” ifadelerini kullanan Süleyman Soylu, Türk milletinin en zor zamanlarda bile kimsenin önünde eğlmediklerini belirterek, “Bugün, hırsızlık yapanların karşısında dünya karşımızda olsa da, Allah’tan başkasına eyvallahımız yok!” dedi.

Paylaşımında “İngiliz Özgür” olarak seslenen Soylu, “İngiltere’ye sergilediğin o yalakalık, o küçük düşürücü yalvarış; CHP tarihine kazınmış kara bir lekedir” görüşlerine yer verdi.