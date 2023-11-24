Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri son günlerde Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki Sakaryalılar mevcut belediye başkanından memnun mu? Söz vatandaşta…Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun

SAKARYA (İGFA) - Yerel seçim gündemi bir süredir Türkiye’nin gündemini meşgul ediyor. Türkiye siyaseti açısından ciddi önem arz 2024 yerel seçimleri öncesinde Sakaryalılara, yerel yönetimlerin çalışmalarından memnun olup olmadıklarını ve mevcut başkana tekrar oy verip vermeyeceklerini sorduk.

Genel olarak yönetimden memnun olduğunu ancak bazı sorunların da yaşandığına değinen bir vatandaş, “Genel olarak memnunum ama yıkılan okulumuz 3 sene geçmesine rağmen hala yapılmadı. Gerekli yerlere müracaat ettik ama sonuç alamadık.”dedi.

Altyapıda yaşanan sorunlara da değinen bir vatandaş, bazı çalışmaların zamanında yapılmaması veya eksik yapılmasından şikayetçi oldu.

Öncesinde tüm oylarını AK Parti’ye verdiğini ifade eden vatandaş ise “Cumhurbaşkanımızın düşüncelerine ters düşüyor. İnsanlara yüksekten bakma gibi bir tutumu olduğunu düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

HİSSELİ TAPULARA ÇIKAN VERGİLER SEBEBİYLE MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Bir başka vatandaş ise önceki yönetimlerde yaşamadığı sorunu bu yönetimde yaşadığını ifade etti. Hisseli tapulara çıkarılan vergiler nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten vatandaş, “Komşularımız hisseli tapuları bozduğu zaman kabahat bizde mi? Borcunu ödemeyeni takip etmiyorlar, namuslu vatandaştan alıyorlar. AK Parti’ye oy vermedim, bundan sonra da vermem.” dedi.

Röportajımıza eşi ile birlikte katılan vatandaşımız ise “Çok memnunuz ve AK Partili olduğu için desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Belediye başkanının yaptığı çalışmalara değinerek, “Onu destekliyoruz her zaman da arkasındayız. Çalışmalarından da çok memnunuz.” ifadelerine yer verdi.

Belediye başkanının halkla görüşmediğini ve halkın sorunları ile ilgilenmediğini söyleyen bir vatandaşımız da “Memnun değilim. Kendisi hiç halkla görüşmüyor. Seçim zamanı geliyor 3-4 ay ama sonra hiç kimseyle görüşmüyor.” dedi.

Engelli vatandaşlarımız ile yeterli düzeyde ilgilenmediğini ve istihdam problemi olduğunu düşünen engelli bir vatandaşımız ise şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle engelli vatandaşlar için söylüyorum hangi işleri görülmüş? Kapıdan kovuluyoruz resmen.”