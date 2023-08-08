Sermaye Piyasası Kurulu, kendisini kurum çalışanı yada arabulucu olarak tanıtan vatandaşların haklarında idari para cezası uygulandığı yada uygulanacağı iddiasıyla para gönderilmesi istendiği yönündeki ihbarlar üzerine kamuoyunu uyardı.ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada vatandaşların şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesini talep etme gibi bir uygulaması bulunmadığının altı çizildi.



Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki söz konusu faaliyette bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Kurulumuza ulaşan yatırımcı şikâyet ve başvurularından tespit edilebildiği kadarıyla söz konusu dolandırıcılık fiilinin icrasında kullanılan telefon numaraları ile ilgililer hakkında Kurulumuzca ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde Türk Ceza Kanunu 157 ve devamı maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu telefonla dolandırıcılık filleri nedeniyle mağdur olmuş kişilerin de suç duyurusunda bulunmalarının ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanmalarının mümkün olduğunun hatırlatılmasında fayda görüldüğü vurgulandı.