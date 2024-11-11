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Atamalar, SPK'nın 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın lie Elif Gülşan Gürlek atandı.

Sermaye Piyasası Kurulu ikicnci başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Yarısı Bizden'de merak edilen 15 soru ve cevapları...

'Yarısı Bizden'de merak edilen 15 soru ve cevapları...

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