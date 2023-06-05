Afyonkarahisar Saraydüzü Kamp Merkezi, spor kulüplerinin gözdesi olacak. Bungalov evlerle daha yeşil Afyonkarahisar hedefi ile yapılan yatırım, vatandaşların da uğrak yeri olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi, 500 bin metrekare alan üzerine Türkiye'nin nadir kros ve kondisyon merkezi haline gelecek Saraydüzü Kamp Merkezini Afyonkarahisar'a kazandırıyor. Gözlem kulesi, kır kahvesi, çocuk oyun alanları, yöresel ürünler satış yeri, otopark, spor salonu, futbol ve basketbol Sahaları, yürüyüş yolları, 30 bungalov ev, kamelya, ibadethane, kır lokantaları ve kır kahvesi gibi üniteler yer alacak. Spor Şehri Afyonkarahisar her yıl yüzlerce spor kulübünü kentte ağırlarken bu yatırım ile birlikte sporcular doğa ile iç içe bir ortamda antrenman çalışmalarını yapabilecek. Sosyal hayata katkı sunacak proje aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerin konaklayabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir yer olacak.

KISA ZAMANDA HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Yüzlerce takımı, futbol kulübünü şehrimizde ağırlayınca tabi bu konuda potansiyel arttı. Hem kendi şehrimizin spor yaşamına daha fazla imkân sunmak hem de daha fazla takıma kamp konusunda ev sahipliği yapmak için dev bir proje hazırladık. Benimde çok önemsediğim üzerinde durduğum Saraydüzü Kros ve Kondisyon Kamp Merkezini Afyonkarahisar'ımıza kazandırıyoruz. Burada çalışmalar sürüyor, bitme aşamasında. 500 dönümlük alan içerisinde gözlem kulesi, kır bahçesi, çocuk oyun alanları, yöresel ürünler satış noktaları, otopark, sportif sahalar, futbol, basketbol sahaları, yürüyüş yolları, bungalov, kamelya, yeme-içme mekânları olacak şekilde tasarlanan projemiz hem turizme hem de spora hizmet edecek. Temmuz ayında hizmete almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

SARAYDÜZÜ KAMP ALANI HAKKINDA

Toplam alan 500 bin metre kare (50 hektar)

30 adet 27 metre karelik bungalov konaklama evi

1000 metre kare halı saha

480 metre kare basketbol sahası

1 adet harici bay bayan WC- mescit

1 adet güvenlik noktası

200 metre kare amfi tiyatro

1 adet 20 metre kare seyir terası

1 adet kır kahvesi ve satış ünitesi

2500 metre yürüyüş ve koşu alanı

1 adet karavan ve kamp çadır alanı

2 adet otopark alanı