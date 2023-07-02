İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor motivasyonunu artırmak için Atatürk Lisesi’nde bulunan açık spor alanlarının zeminini yeniledi. Renklendirme çalışmalarının ardından sahalar iç açıcı bir görünüme kavuştu.İZMİR (İGFA) - Spora ve sporcuya desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki spor sahalarını da iyileştiriyor.

Spor alanlarının zeminlerinde uluslararası standartlardaki malzemeler ile yapılan düzenlemeler, canlı renkleriyle spor severlerin ilgisini çekiyor. Çeşitli renklere boyanan sahalar gençlerin spor yapma motivasyonlarını da artırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri son olarak Atatürk Lisesi’nin spor sahasındaki 3 adet açık spor alanının zeminini iyileştirdi ve renklendirdi.