Avrupa'da tarihi gece!
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz perşembe günü oynanan 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.
Türk takımlarından bir ilk: Avrupa'da tarihi gece!
Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın hepsi maçlarından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor'dan farklı bir skorla geldi. Bordo-mavililer, H Grubu'nda sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 yendi. Temsilcimizin gollerini Malang Sarr (kendi kalesine), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı.
Başakşehir, ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'dan eli boş gönderdi. Konferans Ligi A Grubu'nda oynanan maçı Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı. Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Stefano Okaka (2)'dan geldi.
Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Sivasspor da, Ballkani'den rövanşı aldı. Rıza Çalımbay'ın talebeleri, ilk maçta 4-3 kaybettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1'lik skorla mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Hakan Arslan ve Karol Angielski kaydetti.
Avrupa'da Bir İlk!
Opta verilerine göre, 4 galibiyetle birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|8
|9
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2