Teröristle mücadeledeki başarılarıyla Türk askerinin gücünü ortaya koyan Mehmetçiklerimiz, spor müsabakalarında da milletimizi gururlandıracak başarılara imza atıyor.ANKARA (İGFA) - TSK Spor Gücü Takımı, Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı bir günde, 67’nci Dünya Askerî Pentatlon Şampiyonası’nı kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

İsveç’te ülkemiz adına yarışan TSK Spor Gücü’nün Pentatlon Takımı; Engelli Koşu Bayrak Müsabakasında pek çok ülkenin sporcu askerlerini geride bırakmayı başardı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mehmetçiklerimiz; elemelerde Ekvador’u, çeyrek finalde Almanya’yı, yarı finalde Çek Cumhuriyeti’ni ve finalde de Cezayir'i geçerek Dünya Şampiyonu oldu.

Bakanlık, 16 ülke arasında dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran kahraman ve başarılı personeller tek tek isimlerini vererek, hem askerlik görevlerinde, hem de spor faaliyetlerinde başarılarının devamını diledi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1695471193514512658

İŞTE O BAŞARILI SPORCU ASKERLER

İkmal Teğmen Ali Akaydın,

Mly.Asb.Kd.Üçvş. H. İbrahim Akdeniz,

Harbiyeli Miraç Birkan,

Harbiyeli Mustafa Oğuz,

Harbiyeli Tolgahan Su.