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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) yapılan test ve ölçümlerle genç yetenekler keşfediliyorKOCAELİ (İGFA) - Ortak akılla kentin spor hafızasını oluşturarak tüm spor branşlarını mercek altına alan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Spor Master Planı için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) eğitim alan öğrencilerin motorik özellikleri bilimsel temelli test ve ölçümlerle tespit edilerek yetenekli olanlar ilimizdeki spor kulüplerine sporcu olarak kazandırılıyor. Kocaeli’nin sporun başkenti olması için alanında uzman bilim insanlarıyla kentin spor geleceğini tasarlayan Büyükşehir, yeni şampiyonların yetişmesine imkan sağlıyor. Kocaeli’de genç yetenekler, uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak yetiştiriliyor.

YETENEKLİ SPORCU ADAYI KEŞFİ PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumlarla gerçekleştirilen fikir alışverişleri ve Spor Şurası’nda alınan kararlar ışığında kentimizdeki spor ve sporcu verimini artırmak için potansiyel keşfi taramalarının yanı sıra daha profesyonel bir yaklaşım olan Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı’nı geliştirdi. Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı ile spor okullarında eğitim alan öğrencilerin motorik özellikleri bilimsel temelli test ve ölçümlerle tespit edilerek yetenekli olanlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve ilimizdeki spor kulüplerine kazandırılıyor.

ÖĞRENCİLERİN SPOR KARNELERİ ÇIKARILIYOR

Yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz spor okullarına kayıtlı tüm öğrenciler antrenörleri tarafından ön teste alınıyor. Ön test verileri SPORTAM tarafından değerlendirilen ve motorik özellikleri iyi seviyede olan öğrenciler Eurofit testine davet ediliyor. Test sonucunda 11-14 yaş arasındaki öğrenciler yatkın oldukları branş varsa Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve ilimizde bulunan spor kulüplerine yönlendiriliyor.

BİR YIL BOYUNCA TEMEL EĞİTİM ALIYORLAR

Eurofit test verileri değerlendirilen 6-10 yaş arasındaki öğrencilerden motorik özellikleri iyi seviyede olanlar programın temel eğitim grubuna seçiliyor. Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı öğrencileri 1 yıllık temel eğitim süresince bilimsel temelli ölçümlerle takip altında tutularak yatkın oldukları branş tespit ediliyor. 1 yılın sonunda öğrenciler Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve ilimizdeki spor kulüplerinde yatkın oldukları branşa yönlendiriliyor. Yönlendirme sonrasında da öğrenciler SPORTAM tarafından branşlarına özgü bilimsel temelli testlerle takip ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 328 ÖĞRENCİ SEÇİLDİ

Geçtiğimiz yıl Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı kapsamında spor okullarına kayıtlı 20 bin 102 öğrenci ön teste alınırken yapılan değerlendirmeler sonucunda bin 664 öğrenci Eurofit testine çağırıldı. 824 öğrencinin katıldığı test sonucunda İzmit bölgesinden 182, Gebze bölgesinden 109, Karamürsel bölgesinden 37 öğrenci olmak üzere toplam 328 öğrenci programa seçilerek Temmuz 2023’te 1 yıllık temel eğitime başladı. Doğrudan yönlendirme grubunda ise Kağıtspor Kulübü voleybol, basketbol branşı altyapı çalışmaları için 2 grup öğrenci yönlendirilerek çalışmalara başlandı.

SPORTAM, EUROFİT TEST BATARYASINI GELİŞTİRDİ

Eurofit testleri çocuklarda ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi, araştırmalarda yararlanılabilecek, okullarda ve kulüplerde kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesi için ‘Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi’nin himayesinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Ölçümler standart bir protokol haline getirilmiş Eurofit test bataryası ile yapılıyor. Batarya SPORTAM tarafından temel noktalardan yola çıkılarak geliştirildi. Fiziksel uygunluk, kesin ve güvenilir değerleri, eğitimci ve politikacıların bu alanda alınması gereken önlemler açısından yol gösterici oluyor. Fiziksel uygunluk, yalnızca beden eğitimi ve spor alanında değil; sağlık eğitimi ve genel iyilik hali için de gerekli. Kontrollü koşullar altında yapılacak fiziksel uygunluk testleri, sağlık, beslenme, beden eğitimi ve spor alanlarında çocuklarla ilgili ulusal politikaların saptanmasında yardımcı oluyor.