11 branşta Türk sporuna sporcu kazandıran Konya Büyükşehir Belediyespor, hentbol, voleybol ve basketbolda kazandığı başarılarla Konya’nın gururu oluyor. Türkiye’nin Güçlü Altyapısı” sloganıyla altyapıda gelişim modelini hayata geçirerek

Hentbolda Erkekler 1.Ligi’nde, basketbolda Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde, voleybolda ise Türkiye Voleybol 2.Lig’de mücadele veren Konya Büyükşehir Belediyespor, üç farklı branşta da gruplarında zirveyi zorladı ve play-off’lara adını yazdırmayı başardı.

HENTBOL TAKIMI 16 MAÇTA 12 GALİBİYET ELDE ETTİ

Türkiye Hentbol Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 9 takımın yer aldığı grupta 16 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 25 puan topladı. 616 kez gol sevinci yaşayan sarı-siyahlılar, kalesinde 489 gol gördü. Normal sezonu 2’nci sırada tamamlayan Büyükşehir Belediyespor play-offlara katılmaya hak kazandı. Altyapıda küçükler ve yıldızlar takımı da Türkiye grup birinciliklerinde üçüncülük elde etti.

VOLEYBOL TAKIMI 7 GALİBİYET VE 3 MAĞLUBİYET ALDI

Voleybolda da Türkiye Erkekler 2.Lig 4.Grupta yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 sezonunda play-off’a katılma başarısı gösterdi. 6 takımlı grupta 9 maça çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Heyecan dolu maçlar sonunda play-off maçlarında Çorum’da 3 maçta 1 galibiyet-2 yenilgi elde etti. Altyapı takımları ise Konya’da adından söz ettirdi. Genç, Yıldız, Küçük ve Midi kategorilerinde Konya şampiyonu olan sarı-siyahlılar, Türkiye finallerine adını yazdırdı.

BASKETBOL 2. LİGİNDE PLAY-OFF GARANTİLENDİ

Konya Büyükşehir Belediyespor, ilk defa mücadele ettiği Türkiye Basketbol 2.Lig’de play-offlara katılmayı da garantiledi. 10 takımın yer aldığı B grubunda başarılı bir sezon geçiren sarı-siyahlılar, iç saha performansıyla da dikkat çekti. 9 iç saha maçında 6 galibiyet alan Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 3 karşılaşmadan 1 puan aldı. Basketbolun altyapıda U10, U11, U12, U14 ve U16 takımları bulunuyor. U14 takımı Konya üçüncüsü, U16’lar ise Konya ikincisi oldu. U10, U11 ve U12’de ise karşılaşmalar devam ediyor.