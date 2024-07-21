Trendyol'un desteğiyle hayata geçirilen küratörlüğünü şair ve yazar Sunay Akın ve Aslı Nuhoğlu’nun üstlendiği “Sporun Oyuncakları” sergisi, Olimpiyat heyecanını oyuncakların büyüleyici atmosferiyle birleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Spora ve sporcularına verdiği desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda farklı bir noktaya taşıyarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri olan Trendyol, yeni nesilleri olimpiyat ruhuyla tanıştırmak için İstanbul Oyuncak Müzesi ile el ele verdi.

Şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu’nun küratörlüğünde, Trendyol’un desteğiyle düzenlenen “Sporun Oyuncakları” sergisi, 19 Temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın, sergiyi ve Trendyol ile yaptıkları iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Londra Hayvanat Bahçesi’ni gezerken karşısına bir kum havuzu çıktığını anlatan Akın, "Ilgın ve Ozan bize sormadan kum havuzuna doğru koştular ve oynayan çocukların arasına karıştılar. Dakikalar geçtikçe dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocukların birbirleriyle kaynaşarak neşe içinde oynadıklarını, kum havuzu etrafındaki banklarda oturan biz yetişkinlerin ise birbirleriyle hiç konuşmadan onları seyrettiklerini gördüm! Oyunun dil, din, ırk farkı gözetmeyen, insanlığı birleştiren gücünün ortaya çıktığı kum havuzu halka şeklindeydi…Beş halkalı bayrağın altında tüm dünyanın toplandığı olimpiyat oyunları da güzelliğini oyun kültürünün haritalardaki sınırları kaldıran o eşsiz gücünden almaktadır. Olimpiyat oyunları dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin “Bu bizim dünyamız” diyebilme duyarlılığının adıdır…’Sporun Oyuncakları’ sergisinde bu duyarlılığı biz de Trendyol’un katkılarıyla ziyaretçilerimize sunuyoruz.” diye konuştu.