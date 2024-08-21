Olimpiyat ruhunu Trendyol sponsorluğunda İstanbul’a taşıyan “Sporun Oyuncakları” sergisi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) -Trendyol sponsorluğunda, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenlenen ve 19 Temmuz’da açılışı yapılan “Sporun Oyuncakları” sergisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Spor tarihini oyuncaklar aracılığıyla ziyaretçilere aktaran bu özel serginin süresi, yoğun talep üzerine 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Antik Olimpiyat oyunlarından günümüze kadar uzanan geniş bir yelpazede spor oyuncaklarını barındıran sergide ziyaretçiler, sporun tarihsel gelişimini oyuncaklar aracılığıyla deneyimleme fırsatı buluyor. Antik Yunan’daki at arabası yarışlarından Muhammed Ali Clay’in oyuncak bebeğine kadar pek çok farklı oyuncağın yer aldığı sergi, aynı zamanda çocuklara ve gençlere sporun farklı dallarını tanıma fırsatı sağlıyor.

ZİYARETÇİ SAYISI BEKLENENİN ÜSTÜNDE

Şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu’nun küratörlüğünde Trendyol’un katkılarıyla düzenlenen sergi, her yaştan sporseverin ilgisini çekti.

Olimpiyat oyunlarının coşkusunu İstanbul’a taşıyan serginin ziyaretçi sayısı beklenenin oldukça zerine çıktı. Sergiyi bugüne dek 4 bine yakını öğrenci olmak üzere yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti.