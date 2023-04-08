Simge, şimdi de Spotify Camp Nou stadında yeni single’ı “Harcandıkça” ile yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - 'Aşkın Olayım", "Öpücem", "Üzülmedin Mi" gibi şarkılarının yer aldığı "Ben Bazen" albümü ile Spotify tarihinde "En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçı Albümü” olan, “Aşkın Olayım" şarkısı ile Spotify'da 100 Milyon streama ulaşan yeni teklisi “Harcandıkça” ile birbirinden güçlü kadın seslerini bir araya getiren EQUAL Türkiye listesinin bu ayki kapak yıldızı olan Simge, şimdi de Spotify Camp Nou stadında yeni single’ı “Harcandıkça” ile yer alıyor.

10 Nisan akşamı gerçekleşecek olan Barcelona – Girona maçında stadın içerisinde yer alan geo-targeted ledlerde Spofity logosu ile yeni single tanıtımı yer alacak olan Simge Barselona’ya gitti..

Barselona Futbol Takımının Spotify ile iş birliği kapsamında yeni adı ''Spotify Camp Nou Stadı' olan statta, Barcelona – Girona maçında stadın geo-targeted ledlerinde yer alan ilk Türk sanatçı olan Simge, maçı Spotify Camp Nou stadında canlı olarak izleyecek.