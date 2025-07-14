Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Srebrenitsa Soykırımı şehitlerini andı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile Srebrenitsa Soykırımı şehitlerini andı.

Sular Vadisi’nde düzenlenen anma programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Şengül, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolos Yardımcısı Cenita Kocaman, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Bosna’da yaşanan acıların tazeliğini koruduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Binlerce insan isimlerinden, inançlarından ve kimliklerinden dolayı katledildi. İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden birisi olan bu soykırımın acısını sadece biz değil, vicdan sahibi tüm insanlık, yüreğinde hissediyor. Sadece insanlar değil, bugün Bosna sokakları, binaları mezar taşları da bu matemi yaşatıyor. Bilge Kral Aliya Izzetbegoviç’in ‘Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ ifadelerini kendimize şiar edinerek yaşanan acıların tekrarlanmaması için bugün buradayız. Zalimlerin Srebrenitsa’da yaşam hakları gasp edilen, bir kabri dahi çok gördükleri kardeşlerimizi biz gönüllerimize kalbimize defnettik. Ancak ne aziz şehitlerimizi ne de yaşadığımızı acıları unutmayacağız bu hatıralarımızı her zaman diri tutacağız” diye konuştu.

FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Bosna’da, Kosova’da yaşananları unutmadıklarını belirten Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Şengül, “Bilge Kralımızın ‘Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır’ sözleri bizim temel şiarımız. Yaşadıklarımızı unutmayacağımız gibi bu acıların tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Srebrenitsa katliamının Bosna’da yaşanan soykırımların sonuncusu olduğunu hatırlatan Bosna Hersek Bursa Fahri Konsolos Yardımcısı Cenita Kocaman da “Ancak, bu bizim yaşadığımız tek soykırım değil. O zor günlerde insanlarımız birçok katliama maruz kaldı. Biz hiçbir zaman bir intikam duygusu içerisinde olmayacağız. Ama yaşadıklarımızı da bize bunları yaşatanları da unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılara aşure ikramı yapıldı.